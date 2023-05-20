Подобрать джинсы женщине - вполне выполнимая задача, если правильно определить свой тип фигуры.

Подобрать правильные джинсы многим женщинам кажется невыполнимой задачей, особенно для обладательниц нестандартной фигуры. Если вы померяли десятки брюк, и все они не подходят или выглядят нелепо - вам может помочь наша статья. УНИАН подскажет, как выбрать джинсы по типу фигуры женщине, чтобы они сидели как влитые.

А когда вам удастся найти брюки своей мечты - читайте, с чем весной 2023 года носить джинсы, чтобы выглядеть стильно.

Какие есть модели джинсов

Чтобы понять, какая модель джинсов вам подходит, надо сначала разобраться - какие же они бывают и как называются.

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Skinny fit или облегающие джинсы - самая узкая модель, которая плотно сидит на ноге. В таких брюках видны любые особенности фигуры, поэтому не всегда они смотрятся удачно. Также они сковывают движения. Хорошо смотрятся в любом стиле.

или облегающие джинсы - самая узкая модель, которая плотно сидит на ноге. В таких брюках видны любые особенности фигуры, поэтому не всегда они смотрятся удачно. Также они сковывают движения. Хорошо смотрятся в любом стиле. Slim fit - такие джинсы тоже облегают фигуру, но не так плотно. Это универсальная модель, к которой подходит почти любой верх и разная обувь. Удачно смотрятся на людях с популярными параметрами, но на нестандартную фигуру красивую модель найти трудно.

- такие джинсы тоже облегают фигуру, но не так плотно. Это универсальная модель, к которой подходит почти любой верх и разная обувь. Удачно смотрятся на людях с популярными параметрами, но на нестандартную фигуру красивую модель найти трудно. Regular fit - самая популярная и широко представленная модель джинсов, которая неплотно прилегает к ноге и не сковывает движений. При этом в них всё ещё видно фигуру. Ценятся такие брюки за то, что с ними можно сочетать любой верх.

- самая популярная и широко представленная модель джинсов, которая неплотно прилегает к ноге и не сковывает движений. При этом в них всё ещё видно фигуру. Ценятся такие брюки за то, что с ними можно сочетать любой верх. Loose fit или мешковатые джинсы - самая свободная модель брюк. Их также называют джинсы-бойфренды, поскольку они похожи на мужские. Эти брюки в 2023 году невероятно популярны у молодежи и среди творческих людей, с ними можно создать очень модный образ. Хорошо смотрятся на женщинах с нестандартной фигурой, но совершенно не подчеркивают талию и другие формы.

Также джинсы различаются по посадке (низкая и высокая) и по низу штанины (узкая или расклешенная).

Как подобрать джинсы по типу фигуры

Помните, что каждый вид джинсов подходит определенному типу фигуры.

Женщинам с фигурой "песочные часы" подобрать удобные джинсы обычно не составляет труда. Вам подходят почти любые модели брюк. Рекомендуется отдавать предпочтение штанам с высокой посадкой. Если хочется выделится - попробуйте носить джинсы boot cut - это модель с облегающим верхом, но широкой штаниной ниже колен.

Если у вас примерно одинаковая ширина груди и бедер, а талия слабо выражена - у вас фигура "прямоугольник". Вам не подойдут джинсы с высокой посадкой, поскольку для них нужна узкая талия. Попробуйте джинсы skinny или slim в сочетании со свободным и объемным верхом, а также обувью на каблуках.

Широкие бедра, узкие плечи и небольшая грудь - признаки фигуры "груша". Таким женщинам рекомендуется подчеркнуть талию, а на бедрах оставить свободный крой. Вам подойдут джинсы slim и regular с высокой посадкой и прямым кроем, а также брюки с расклешенным низом. Такие штаны привлекут внимание к талии, и не сделают бедра визуально крупнее.

Женщин с широкими плечами и узкими бедрами относят к фигуре "перевернутый треугольник". Обратите внимание на прямые джинсы regular или loose с низкой посадкой. В них бедра кажутся визуально крупнее.

Фигура "овал" характеризуется широкой талией и широкими бедрами. Джинсы с высокой посадкой вам не подойдут из-за отсутствия линии талии, а брюки с низкой талией будут сползать. Выбирайте штаны со средней посадкой, которые не облегают ноги. Хорошо подойдут вам джинсы-бойфренды. А обувь на каблуке сделает фигуру визуально более стройной.

Как правильно подобрать джинсы женщине - другие советы

Итак, вы определились с моделью брюк, которые подходят для вас. Вот ещё несколько советов о том, как правильно подобрать джинсы во время примерки:

Обратите внимание на боковой шов джинсов . Шов на боку брюк должен размещаться ровно на середине ноги и не должен "скользить" по ноге.

. Шов на боку брюк должен размещаться ровно на середине ноги и не должен "скользить" по ноге. Посмотрите на состав ткани . Если в нем много хлопка - это увеличивает шанс того, что джинсы "сядут" после стирки. Не стоит покупать такие брюки в обтяжку.

. Если в нем много хлопка - это увеличивает шанс того, что джинсы "сядут" после стирки. Не стоит покупать такие брюки в обтяжку. Попробуйте ткань на ощупь . В качественных штанах она должна быть не гладкой, а плотной и слегка шероховатой. Такие джинсы медленнее снашиваются.

. В качественных штанах она должна быть не гладкой, а плотной и слегка шероховатой. Такие джинсы медленнее снашиваются. Обратите внимание на посадку . Джинсы с высокой посадкой более удобны в носке и не съезжают, а также сочетаются почти с любым верхом. Но подходят такие брюки людям с выраженной линией талии. Также не стоит брать штаны со слишком высокой посадкой, иначе они нарушат пропорции фигуры. В идеале пояс должен быть на уровне пупка.

. Джинсы с высокой посадкой более удобны в носке и не съезжают, а также сочетаются почти с любым верхом. Но подходят такие брюки людям с выраженной линией талии. Также не стоит брать штаны со слишком высокой посадкой, иначе они нарушат пропорции фигуры. В идеале пояс должен быть на уровне пупка. Загляните в мужской отдел . Если в женском отделе вам ничего не подошло - не бойтесь примерить мужские джинсы. Таким образом обладательницы нестандартной фигуры часто могут найти подходящую вещь.

. Если в женском отделе вам ничего не подошло - не бойтесь примерить мужские джинсы. Таким образом обладательницы нестандартной фигуры часто могут найти подходящую вещь. Посмотрите на низ штанов . Зауженные к низу джинсы подойдут обладательницам стройных голеней, а расклешенные - женщинам с большим размером ноги.

И самый главный совет: никогда не покупайте джинсы, которые не подходят вам по размеру. Не надейтесь на то, что брюки "усядутся" или вы похудеете до их размера. Скорее всего такие штаны просто пролежат у вас в шкафу.

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