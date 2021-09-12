Благодаря перманентному макияжу можно сэкономить время утром.

Каждое утро девушки начинается с ухода за лицом и нанесением макияжа. Специалисты бьюти-сферы сделали все возможное для того, чтобы облегчить жизнь модницам. Так, в этой сфере появилась такая процедура как перманентный макияж. Благодаря ему вы можете сэкономить не только время, но и деньги на декоративную косметику.

Перманентный макияж: что это такое?

Это татуировка, которая наносится на брови, губы или верхнее веко. В ходе особой косметологической процедуры в верхние слои кожи "закладывают" пигмент - на лице в результате образуется своеобразный несмываемый мейкап.

При этом у перманентного макияжа и татуировок есть одно главное отличие. Татуировки - это навсегда, и если вы захотите их свести, то сделать это будет очень трудно. А перманент держится на коже от года до двух. Затем он постепенно осветляется и становится практически незаметным на коже.

Перманентный макияж: плюсы и минусы

Из главных преимуществ перманентного макияжа - практичность. Вам не нужно будет закупать тени для бровей, помады или подводки для того, чтобы нарисовать стрелки. То есть в первую очередь это экономия и времени, и денег.

Второе преимущество - это близость к натуральности. Если перманентный макияж выполнен качественно и профессиональным специалистом, то он будет выглядеть достаточно натурально. Он лишь подчеркнет ваши линии лица и добавит немного четкости.

Если говорить о "минусах", то одним из них является, конечно, некачественный макияж, который исправить сложно. Поэтому не стоит экономить на этой процедуре и лучше обратиться к высококвалифицированному специалисту.

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Перманентный макияж: виды

Татуаж губ

С помощью перманентного макияжа ваши губы будут казаться более сочными. Чаще всего эту процедуру делают девушки, которым необходима коррекция формы губ. Но стоит обратить внимание на то, что у каждой девушки пигмент берется по-разному. И если изначально вы ведите один цвет, то после заживления он может немного измениться на губах.

Пудровые брови

Не зря говорят, что секрет женской красоты в ее бровях. Пожалуй, это главная зона на лице, которая должна быть идеальной. Отметим, что цвет краски нужно подбирать под цвет волос, чтобы все смотрелось гармонично. Эта процедура проводится достаточно быстро. Мастер вдоль ваших волосинок проводит мелкие линии, заполняя свободное пространство. В итоге получается некое напыление. Брови кажутся более густыми и яркими.

Подводка

Это татуаж на верхнем веке, который создает эффект "стрелки". Глаза будут казаться слегка подкрашенными, а ресницы станут визуально более густыми.

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Автор: Диана Могилевич