С помощью некоторых техник можно сделать "естественные" брови.

В моде всегда будет естественная красота. Но что делать тем, у кого от природы тоненькие и не густые брови? Можно прибегнуть к помощи бровистов, которые быстро исправят ситуацию.

Мягкое тонирование

Слишком контрастные брови уже уступили свои лидерские позиции мягкому тонированию. В данной технике используется краска всего на 1-2 тона темнее или светлее естественного цвета волос. В итоге получается легкая дымка, которая просто прикрывает свободное пространство между волосками.

Естественные брови

Сейчас бьюти-сфера предлагает множество средств с помощью которых можно добиться идеального вида своих бровей. На помощь к вам придут гели для укрепления и роста волос, а также специальное мыло, с помощью которого вы сможете придать бровям ту форму, которая вам больше всего нравится.

Скаус

Скаус - это брови естественной формы, которые никак не корректируются с помощью пинцета. Отсутствует искусственно созданная дуга, а также есть множество волосков, выбивающихся из общей массы, которые и создают легкую небрежность, пушистость.

Легкая растушевка

Если у вас очень светлые волоски и вам хочется их слегка затемнить, то воспользуйтесь обычными тенями для глаз. При этом не стоит выводить четкий контур. Будет лучше, если вы создадите некую дымку, которая просто сделает ваши брови более выразительными.

Пудровые брови

Этот тип татуажа пришел к нам совсем недавно и уже успел отлично себя зарекомендовать. Пудровое напыление бровей — это современная методика, позволяющая подчеркнуть форму и цвет бровей. Этот метод отличается длительным эффектом и помогает скрыть эстетические недостатки внешности. Пигмент вводится в поверхностный слой кожи, создавая дымчатый эффект.

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Автор: Диана Могилевич