Стрелки на глазах стали уже неотъемлемой частью макияжа.

Модные стрелки на глазах 2021 - лисий взгляд, двойные стрелки, широкие и половинчатые. Как определить, какие именно подходят вам - читайте в материале УНИАН.

Кому идут стрелки на глазах

Стрелки на глазах - это элемент, который полностью завершает макияж. Прибегать к ним стоит, желательно, при нанесении вечернего макияжа. А также их можно использовать при нанесении дневной косметики, но не сочетать стрелки с яркими тенями.

Давайте разберемся для чего нужны стрелки на глазах. Они позволят сделать взгляд более выразительным, подчеркнуть линию века или даже сымитировать "лисий взгляд". Кроме того, при использовании цветных подводок вы можете сделать макияж более ярким.

Стрелки на глазах: виды и пошаговая инструкция

"Лисий взгляд"

Многие девушки задаются вопросом, как рисовать стрелки на глазах, если не умеешь. На самом деле, все просто. Вот вам пошаговая инструкция.

На складку верхнего века нанесите светло-коричневые тени и растушуйте их, вытягивая до виска Затем нарисуйте стрелку, край которой вытягивайте вдоль растушеванных теней (тоже к виску) Подведите нижнее веко и соедините две стрелки Уголки глаз сделайте более острыми, чтобы взгляд казался более выразительным

Половинчатая стрелка

Этот вид стрелки подойдет девушкам с небольшими глазами. Они лишь украсят верхнее веко и добавят немного яркости. При этом не стоит делать ее слишком широкой.

Чтобы сделать стрелку ровной, наклейте вдоль виска скотч Начинайте проводить линию со средины века, делая ее более широкой ближе к скотчу Уголки глаз оставьте пустыми

Двойные стрелки

Этот вариант подойдет модницам, которые готовы к экспериментам и не бояться быть яркими. Идеальным сочетанием будут черно-белые подводки или белые с кислотными оттенками.

Изначально проведите стрелку вдоль века нейтральной подводкой Второй слой наносите более ярким цветом Растушевывать две стрелки не нужно, иначе цвета смешаются и глаз получится "грязным"

Широкие стрелки

Широкие нерастушеванные стрелки еще называют графическими. Чаще всего их рисуют на моделях, чтобы их глаза максимально выделялись на подиуме. Нарисовать такие стрелки очень просто.

Берем все тот же скотч и приклеиваем его вдоль виска Подводкой начинаем рисовать стрелку - более узкую от уголка глаза до более широкой ближе к виску Если хотите получить максимально яркий эффект, сделайте стрелку подлиннее

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Автор: Диана Могилевич