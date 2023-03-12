Вы будете удивлены, но классический черный цвет покинул модный Олимп.

Близится теплое время года, а это значит, что вскоре мы переберем свой гардероб и на смену темным цветам в одежде придут более яркие. При этом стоит помнить, что некоторые цвета уже стали антитрендом, поэтому от них лучше избавиться.

Розовый

Это, пожалуй, один из самых любимых цветов всех модниц. Однако стилисты предупреждают, что цвет "вырви глаз" уже будет неактуальным. Если вы не можете от него отказаться, присмотритесь хотя бы к более лайтовым версиях этого цвета - нежно-розовому или телесному.

Лавандовый

В прошлом году этот цвет был на пике популярности. Модницы всячески пытались внедрить его не только в стиль одежды, но и в маникюр и макияж. Сейчас же пришло время забыть об этом цвете, так как он покидает модный Олимп.

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Марсала

Еще один цвет, который полюбился всем модницам. В народе его называют "спелой вишней". Темный и при этом сочный цвет делал образ просто восхитительным. Но в этом году лучше присмотреться к другим цветам, более актуальным.

Синий

Яркий и вызывающий синий цвет, особенно его оттенок электрик, был на пике популярности. Сейчас же лучше отдать предпочтение нежно-голубому, который напоминает небо. Так ваш образ будет более женственным и заиграет новыми красками.

Черный

Черный - это самый практичный зимний цвет. Однако в теплое время года стилисты рекомендуют присмотреться к более светлым оттенкам - белому или айвори. Стильным будет и светло-коричневый цвет, который как раз таки и пришел на замену черному.

Напомним, как при помощи одежды похудеть на 10 кг.

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