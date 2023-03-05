Вы будете удивлены, но правильно подобранная одежда творит настоящие чудеса.

Стилистка Хеллена Ровер в программе "Сніданок з 1+1" дала несколько ценных советов по тому, как подобрать одежду, которая визуально поможет сбросить лишние килограммы. Поскольку такая проблема актуальна для женщин разного возраста, у этой одежды нет возрастных ограничений - ее могут носить все.

Платье-миди с рукавами-фонариками

Некоторые модницы считают, что такие рукава-фонарики - это прошлый век, который делает руки визуально массивными и не очень красивыми. Однако стилист утверждает, что такие рукава действительно придают объем, но его ровно столько, сколько нужно для того, чтобы бюст и талия выглядели более худыми.

Такое базовое платье - идеальный вариант для офиса, деловых встреч, прогулок или просто на каждый день. Его можно выгодно дополнить пояском или любыми другими аксессуарами.

Брючный костюм

Брючный костюм должен сидеть свободно, а плечи должны быть слегка приподняты. Хеллена Ровер уточняет, что костюм должен быть одного цвета - такой прием визуально делает модницу более стройной и как бы "вытягивает" ее рост. Можно выбирать модель пиджака с двумя рядами пуговиц, но если женщина хочет выглядеть уж совсем худой, то лучше отдать предпочтение пиджаку с одним рядом пуговиц.

Лучше всего комбинировать такой костюм с кедами на плоской подошве и базовой футболкой.

Платье с V-вырезом свободного кроя

Здесь, как утверждает стилист, предпочтение также лучше отдать длине миди. Такой тип платья скрывает все недостатки, открывая только самые худые части тела.

Если платье выглядит слишком мешковатым, его можно дополнить любой темной жилеткой - этот вариант будет беспроигрышным.

Напомним, названы модные солнцезащитные очки 2023.

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