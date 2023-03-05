Одежда для похудения / скриншот

Стилистка Хеллена Ровер в программе "Сніданок з 1+1" дала несколько ценных советов по тому, как подобрать одежду, которая визуально поможет сбросить лишние килограммы. Поскольку такая проблема актуальна для женщин разного возраста, у этой одежды нет возрастных ограничений - ее могут носить все. 

Платье-миди с рукавами-фонариками

Некоторые модницы считают, что такие рукава-фонарики - это прошлый век, который делает руки визуально массивными и не очень красивыми. Однако стилист утверждает, что такие рукава действительно придают объем, но его ровно столько, сколько нужно для того, чтобы бюст и талия выглядели более худыми. 

Такое базовое платье - идеальный вариант для офиса, деловых встреч, прогулок или просто на каждый день. Его можно выгодно дополнить пояском или любыми другими аксессуарами. 

Платье-миди с рукавами-фонариками / скриншот

Брючный костюм

Брючный костюм должен сидеть свободно, а плечи должны быть слегка приподняты. Хеллена Ровер уточняет, что костюм должен быть одного цвета - такой прием визуально делает модницу более стройной и как бы "вытягивает" ее рост. Можно выбирать модель пиджака с двумя рядами пуговиц, но если женщина хочет выглядеть уж совсем худой, то лучше отдать предпочтение пиджаку с одним рядом пуговиц. 

Лучше всего комбинировать такой костюм с кедами на плоской подошве и базовой футболкой. 

Брючный костюм / скриншот

Платье с V-вырезом свободного кроя

Здесь, как утверждает стилист, предпочтение также лучше отдать длине миди. Такой тип платья скрывает все недостатки, открывая только самые худые части тела.

Платье с V-вырезом свободного кроя / скриншот

Если платье выглядит слишком мешковатым, его можно дополнить любой темной жилеткой - этот вариант будет беспроигрышным. 

Напомним, названы модные солнцезащитные очки 2023.

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