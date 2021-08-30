Если говорить о самых актуальных трендах обуви этой осени, то в лидеры уверенно вырываются пять пар.

Этой осенью в тренде будут пять пар обуви. Они не только согреют ваши ножки, но и идеально дополнят образ в целом. Вы можете экспериментировать, сочетая их с разными стилями одежды.

Лоферы

В моде будут не классические "мужские" модели, а с нетривиальной грубой подошвой или на широком устойчивом каблуке. Тренд на комфорт никто не отменял.

Оксфорды

"Они тоже перекочевали на женские ножки именно с мужского гардероба, и конечно же, претерпели трендовые изменения подошвы", - говорит стилист Росина Трач.

Лодочки

Лодочки - это уже классика, да не классика. Удобная и женственная обувь на низком ходу дополнилась всевозможными ремешками, плетёными ленточками и завязками. Также на первый план выходят самые неожиданные материалы пошива и их сочетания.

Жокейские сапоги

По словам стилиста, этой осенью они будут в тренде как никогда. Строгость чётких линий и жёсткость форм станут отличным ансамблем с самыми летящими и легкими платьями, чтобы на контрасте сыграть по-стильному.

Грубые ботинки

"Грубые ботинки - что уж говорить, они становятся классикой и обязательным атрибутом в гардеробе каждой стильной девушки. Хорошо дополняют одежду самых разных стилей, но чем необычнее сочетание - тем интереснее", - добавила Росина Трач.

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Автор: Диана Могилевич