Дизайнер Андре Тан дал несколько советов женщинам.

Осень - это время, когда нам хочется максимально укутаться и не ощущать дрожь по телу от холода. При этом всегда хочется скрыть недостатки своей фигуры и в то же время не казаться "бочкой". Как это сделать - читайте в материале.

Брючный костюм

Брючный костюм - настоящий маст-хэв на все времена, главное - соблюдать несколько простых правил при его выборе.

"Начнем с брюк. Наиболее выгодно на пышных девушках будут смотреться прямые модели. Обратите внимание на брюки со стрелками или любой другой вертикальной отделкой. Пиджак должен быть структурный, хорошо держащий форму", - сказал Андре Тан.

Лаконичный трикотаж

Главное правило трикотажа для девушек plus size: не выбирайте свитеры и кардиганы крупной вязки. А вот лаконичный трикотаж без лишнего декора станет отличной базой вашего осеннего гардероба. Если есть такая возможность, приобретите джемпер из кашемира.

Юбки и платья

Холодное время года - не повод забывать о женственности. Тем более что юбки и платья в сочетании с осенними грубыми ботинками или сапогами с высоким голенищем смотрятся очень стильно.

"Я бы рекомендовал юбку плиссе или любую модель на запах. Выбирайте изделия из плотных тканей", - добавил дизайнер.

Тренч

Всеми любимый тренч отлично впишется в осеннюю капсулу. Идеальной станет длина ниже середины икры. Пояс подчеркнет талию и создаст силуэт "песочные часы".

"В выборе пальто нет каких-то жёстких ограничений - советую лишь обходить стороной модель "кокон". Избегать гипер-оверсайз, чересчур дутые варианты или, наоборот, куцые обтягивающие курточки", - сказал Андре Тан.

Обувь

Следите, чтобы верх ботильонов и сапог не заканчивался на самом широком месте ваших ног (икр или щиколоток). А сделать их визуально стройнее помогут модели с широким голенищем или свободным верхом.

Аксессуары

Разнообразить осенний гардероб помогут однотонные и принтованные платки. Поэкспериментируйте также со шляпами и шапками, это очень стильно!

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Автор: Диана Могилевич