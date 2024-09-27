Елена Зеленская в роскошном образе произвела фурор в Нью-Йорке (фото)

Первая леди Украины Елена Зеленская посетила Нью-Йорк, где продемонстрировала новый роскошный образ. Супруга президента Зеленского предстала в синем костюме свободного кроя.
Она надела штаны, жилетку и пиджак, которые сделали ее образ невероятно стильным и в то же время сдержанным. В качестве "изюминки" она добавила брошку в виде колосков.
Волосы Зеленская собрала в низкий пучок, выпустив всего несколько локонов у висков.
Как отреагировали пользователи сети
- "Очень круто"
- "Люди добра и чести всегда имеют искреннее сердце"
- "Лучшая первая леди"
Стоит отметить, что пост первой леди набрал более 7 тысяч лайков. Многие фолловеры в комментариях оставили сердечки.
Интересно, что в Нью-Йорке Зеленская встретилась с Ее Величеством Королевой Швеции Сильвией и Ее Королевским Высочеством Принцессой Мадлен. Первая леди поблагодарила их за все, что они делают для Украины.
Напомним, ранее УНИАН собрал лучшие образы Камалы Харрис.