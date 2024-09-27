Елена Зеленская в роскошном образе произвела фурор в Нью-Йорке (фото)

Поклонники засыпали ее комплиментами.

Первая леди Украины Елена Зеленская посетила Нью-Йорк, где продемонстрировала новый роскошный образ. Супруга президента Зеленского предстала в синем костюме свободного кроя.

Она надела штаны, жилетку и пиджак, которые сделали ее образ невероятно стильным и в то же время сдержанным. В качестве "изюминки" она добавила брошку в виде колосков.

Волосы Зеленская собрала в низкий пучок, выпустив всего несколько локонов у висков.

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Как отреагировали пользователи сети

"Очень круто"

"Люди добра и чести всегда имеют искреннее сердце"

"Лучшая первая леди"

Стоит отметить, что пост первой леди набрал более 7 тысяч лайков. Многие фолловеры в комментариях оставили сердечки.

Интересно, что в Нью-Йорке Зеленская встретилась с Ее Величеством Королевой Швеции Сильвией и Ее Королевским Высочеством Принцессой Мадлен. Первая леди поблагодарила их за все, что они делают для Украины.

Напомним, ранее УНИАН собрал лучшие образы Камалы Харрис.

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