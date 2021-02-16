Этот процесс достаточно длительный.

В современном мире, наверное, каждая женщина хоть раз прибегала к услугам колориста. Ведь в век технологий, когда можно изменить в себе все что угодно, сложно удержаться от соблазна. Но что делать тем, кому надоело регулярно ходить к стилистам и они хотят вернуть свой цвет волос? Хм... Сложный вопрос.

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Стоит сразу сказать, что выводить краску в домашних условиях не рекомендуется. Так вы можете нарваться на "неприятности". Поэтому рекомендуем вам все же обращаться за помощью к парикмахерам. Но результат того стоит.

Один из вариантов - омбре. Ваши волосы постепенно будут отрастать и будет больше вашего естественного цвета. При этом периодически нужно будет подстригать кончики.

Если вы брюнетка и хотите вернуться в свой родной блонд, то это уже будет сделать намного сложнее. Черный пигмент крепко закрепляется на волосах. И часто полностью его вывести практически невозможно. Поэтому для возвращения в естественный цвет требуется несколько процедур - сначала в русый, потом в блонд. Но будьте готовы к тому, что это займет не один месяц и не два.

Важно помнить, что после таких процедур за волосами стоит тщательно ухаживать - увлажнять, восстанавливать и давать им отдых.

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Автор: Диана Могилевич