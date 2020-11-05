Есть вещи, которые не стоит покупать каждый сезон.

Украинский дизайнер Андре Тан рассказал, как можно сэкономить на вещах.

Например, можно сэкономить на базовых футболках. Так как вы их носите чаще всего и постоянно стираете, то купите сразу 2-3 и меняйте их. А каждый сезон их покупать не стоит, ведь они не подвержены влиянию моды.

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Также не стоит покупать каждый сезон черные брюки. Лучше купить хорошую, качественную рубашку, которая дополнит стильный образ.

Что касается сумки, то лучше отдать предпочтение классическому дизайну с нейтральным цветом. Также обратите внимание на сумки, на которых отсутствуют декоративные элементы.

Также можно сэкономить на балетках, ведь они носятся не дольше одного сезона. Поэтому вместо брендовой обуви, можете подобрать более бюджетный вариант.

Спортивные брюки и толстовка - это не тот случай, когда бренд играет большую роль. На самом деле, очень сложно определить, что классические спортивные брюки серого цвета вы купили в люкс бутике.

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Автор: Диана Могилевич