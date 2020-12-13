Обувь нужно подбирать со вкусом.

Известный дизайнер Андре Тан рассказал, какие сапоги будут в тренде этой зимой. Их функция не только согревать ваши ножки, но и делать образ стильным.

Жокейские сапоги

Эти сапоги должны держать форму и нос должен быть круглым. При этом молнии на них неактуальны.

С декором

Если вам уж очень нравится декор, то выбирайте обувь с модными цепями. Но лучше обойтись без этого.

Ботфорты

Важный нюанс: они не должны быть вульгарными. Обратите внимание на модель "кот в сапогах".

Правильное сочетание

Замша и кожа на одном ботинке - странное сочетание. А вот контраст разноцветной кожи выглядит очень даже интересно.

На платформе

Лучше выбирать модель, которая будет сочетаться с разными стилями. Обратите внимание на сапоги на массивной платформе.

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Автор: Диана Могилевич