Стилисты рассказали об обуви, которая будет актуальной в сезоне зима 2022-2023. Подробнее читайте в нашем материале.
Ботинки на тракторной подошве
Такая обувь не теряет своей популярности в последние несколько лет. Модницы сочетают ее с джинсами, брюками, юбками и даже платьями. Стильная массивная подошва не только модно выглядит, а еще и позволяет уверенно стоять на скользкой поверхности.
Ботинки челси
По популярности такая обувь не уступает ботинкам на тракторной подошве. Они поражают своей универсальностью. Если обувь качественная, то в ней можно без проблем отходить весь день и не устать.
Замшевые ботинки на меху
Это классика, которая должна быть в гардеробе каждой модницы. Такие ботинки могут быть как на ровной подошве, так и на каблуке. Есть ряд оттенков, которые больше всего вписываются в палитру предстоящей зимы: коричневый, графитовый, бордо, кофейный.
Замшевые ботфорты
Отличный вариант для того, чтобы дополнить изысканный образ. Стилисты утверждают, что это еще одна универсальная пара, которую следует приобрести на эту зиму.
Кожаные ботфорты на тракторной подошве
В последнее время модницы часто сочетают такую обувь с юбкой или платьем, что выглядит довольно современно и молодежно.
Напомним, названы топ-5 старомодных моделей юбок, которые срочно нужно выбросить.