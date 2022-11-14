Эксперты рассказали, что ботинки на массивной подошве не теряют своей актуальности и в грядущем зимнем сезоне.

Стилисты рассказали об обуви, которая будет актуальной в сезоне зима 2022-2023. Подробнее читайте в нашем материале.

Ботинки на тракторной подошве

Такая обувь не теряет своей популярности в последние несколько лет. Модницы сочетают ее с джинсами, брюками, юбками и даже платьями. Стильная массивная подошва не только модно выглядит, а еще и позволяет уверенно стоять на скользкой поверхности.

Ботинки челси

По популярности такая обувь не уступает ботинкам на тракторной подошве. Они поражают своей универсальностью. Если обувь качественная, то в ней можно без проблем отходить весь день и не устать.

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Замшевые ботинки на меху

Это классика, которая должна быть в гардеробе каждой модницы. Такие ботинки могут быть как на ровной подошве, так и на каблуке. Есть ряд оттенков, которые больше всего вписываются в палитру предстоящей зимы: коричневый, графитовый, бордо, кофейный.

Замшевые ботфорты

Отличный вариант для того, чтобы дополнить изысканный образ. Стилисты утверждают, что это еще одна универсальная пара, которую следует приобрести на эту зиму.

Кожаные ботфорты на тракторной подошве

В последнее время модницы часто сочетают такую обувь с юбкой или платьем, что выглядит довольно современно и молодежно.

Напомним, названы топ-5 старомодных моделей юбок, которые срочно нужно выбросить.

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