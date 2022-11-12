Такие элементы гардероба говорят о безвкусице и следовании устаревшим модным тенденциям.

Модные эксперты назвали пять моделей юбок, которые стоит перестать носить, чтобы не казаться старомодными. Подробнее читайте в материале УНИАН.

Юбка-карандаш

Такой тип юбок вышел из моды еще около семи лет назад. Сейчас этот элемент гардероба нельзя использовать ни в каком сочетании. Лучше сразу выбросить его, чтобы не выглядеть нелепо.

Юбка свободного кроя до колена

Такой тип ранее был довольно актуальным элементом классического образа, однако сегодня он очень старит и демонстрирует отсутствие вкуса.

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Юбка в форме рыбки

Такой тип юбки был популярен много лет назад, и в течение последнего года эту тенденцию пытались вернуть. Но модницы ее не оценили, поэтому большинство стилистов называют юбку-"рыбку" пережитком прошлого.

Вельветовая юбка

Во-первых, она идет далеко не всем, а во-вторых, сложно найти к такой юбке достойное и уместное сочетание. Именно поэтому стилисты советуют отказаться от нее в своем гардеробе.

Джинсовая юбка миди или макси

В 2020-2021 году такая юбка вернулась в число модных элементов гардероба, но продержалась там относительно недолго. Стилисты советуют избежать ее при создании своего образа.

Напомним, какие брюки и джинсы будут очень популярными в 2023 году.

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