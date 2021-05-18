Депутаты пришли в Верховную Раду Украины в стильных образах.

Украинские депутаты пришли на заседание Верховной Рады в мегастильных образах, которые подчеркнули все их достоинства.

Стилист Росина Трач рассказала, кто из депутатов отдает предпочтение легкости, а кто излучает страсть.

Елена Копанчук

Белый монохром - высшая степень демонстрации чистоты, лёгкости, статуса и роскоши одновременно. Особенно, если образ в классическом стиле. Поэтому Копанчук можно отнести на первое место в нашем рейтинге.

Ольга Туний

По словам стилиста, чистые линии силуэта, сочетание классических форм и контрастных цветов в образе Ольги Туний манят своей неоднозначностью.

"Читается в образе и страсть, и сдержанность. Под такой типаж внешности - что надо", - добавила стилист.

Ирина Аллахвердиева

"В этом образе необычная эклектика: классические элементы в виде белого воротника и манжет гармонично разбавляются немного расслабленным силуэтом и морской полоской. В целом очень эффектно и не слишком официально", - отметила Трач.

Анна Скороход

Ярко, креативно и оригинально - это все об Анне Скороход. Деловой жакет с огромным драконом, вышитым на спине не останется незамеченным. Завершённый образ с романтическими плетениями немного напоминает Дейенерис и в этом есть особый шарм.

Ольга Савченко

"Платье - восторг с абстрактным принтом из аналогичных цветов: трендовый зелёный и морской синий не оставит равнодушным никого. Отдельного внимания заслуживают крой и декоративные элементы в области груди", - сказала стилист.

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Автор: Диана Могилевич