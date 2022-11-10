Рассказываем, чем уместно пополнить свой гардероб к следующему году.

Каждый год модные тенденции частично или полностью обновляются. Есть элементы гардероба, которые можно продолжать носить в следующем году, а есть новинки, которые только набирают популярность. Рассказываем о джинсах и брюках, которые покорят все модные бутики в 2023.

Джоггеры

Такие спортивные штаны полюбились модницам еще несколько лет назад. Их феномен в том, что они удобные, стильные, универсальные. Благодаря этому последние два года джоггеры являются настоящими фаворитами спортивного стиля. К слову, не только женского, но и мужского.

Кюлоты

Такой тип брюк в моде с 2021 года. Они завоевали любовь и признание своей простотой и элегантностью одновременно.

Видео дня

Удобные широкие брюки, которые можно вписать как в классический стиль, как и в повседневный - это настоящая находка для модниц.

Джинсы-мом

Такими джинсами стоит запастись на 2023 год. Стилисты говорят, что спрос на них только возрастает. И это после нескольких лет их нахождения на пике популярности. Такие джинсы в основном являются элементом повседневного стиля. Сочетать можно со свитерами, рубашками, блузами, футболками и т.п.

Яркие брюки-клеш

Такой тип брюк идеально облегает бедра и ягодицы, а штанины расклешаются от бедра или колена. В зависимости от модели, их можно сочетать с пиджаками, рубашками, оверсайз-свитерами. Стилисты подчеркивают, что в следующем году будет спрос именно на яркие модели: желтые, зеленые, голубые, белые, бирюзовые.

Напомним, названы серьги, которые никогда не выйдут из моды.

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