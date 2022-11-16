Рождественский свитер / фото depositphotos.com

Свитер с рождественским рисунком - то, что точно прибавит праздничного настроения. Их любят и дети, и взрослые. До Рождества и Нового года еще больше месяца, но это время пролетит незаметно. Рассказываем, какие свитера в тренде в этом году. 

С узорами

Есть несколько вариаций рождественских узоров. Свитера с ними довольно популярны. Здесь может быть любой цвет и любой узор по вкусу. Чаще всего изображают ромбы, снежинки, треугольники, кружочки. Могут быть еще силуэты снеговиков, Санты или оленей. Классический узор - это белый рисунок на красном фоне. 

Новогодний свитер с узорами / фото depositphotos.com
Новогодний свитер с узорами / фото depositphotos.com
Новогодний свитер с узорами / фото depositphotos.com

С рисунками

Яркие свитера с огромным рисунком какого-то праздничного действующего персонажа - это забавно и интересно. На свитерах чаще всего изображают снеговиков, Деда мороза, оленей, эльфов и прочих. 

Видео дня
Свитер с новогодним рисунком / фото depositphotos.com
Свитер с новогодним рисунком / фото depositphotos.com

Свитер с адвент-календарем

Да, придумали даже такое. Подобный свитер - интересная идея для подарка. Дети точно обрадуются теплому рождественскому свитеру с сюрпризом. 

Свитер с адвент-календарем /  фото instagram.com

Однотонный свитер с узором

Такой свитер - отличное решение на холодную погоду, если вы не любите яркие и вычурные рисунки. Он выглядит очень атмосферно и станет отличной одеждой на каждый день.

Свитер с узором / фото depositphotos.com
Свитер с узором / фото depositphotos.com

Напомним, в чем встречать Новый год по знаку Зодиака, чтобы привлечь деньги.

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