Эксперты рассказали о нарядах или атрибутах праздничных образов, которые обеспечат достаток на весь 2023 год.

С приближением праздничного периода вопрос в чем встречать Новый год 2023 становится все более актуальным. Астрологи дали советы каждому знаку Зодиака по поводу одежды и аксессуаров, которые должны быть в новогоднюю ночь, чтобы привлечь деньги на весь 2023 год.

Овен

Звезды говорят, что представителям этого знака Зодиака лучше всего использовать в своем наряде коричневый цвет. Это может быть рубашка, пиджак или туфли. Богатство помогут привлечь наручные часы, которые тоже следует надеть в новогоднюю ночь. Если их нет, можно надеть браслет или завязать коричневую нитку.

Телец

Тельцам астрологи советуют встречать новый год в голубом платье. Если такого в гардеробе нет, то лучше взять синюю или голубую блузку. Этот цвет откроет им финансовый поток с 1 января.

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Близнецы

Близнецам звезды советуют одеваться в новогоднюю ночь максимально просто - джинсы, рубашка или футболка, свитер. Однако в образе следует избегать ярких и вычурных цветов, надписей. Все это может только испортить финансовую составляющую.

Рак

Ракам стоит использовать в своем наряде оттенки зеленого. Это может быть свитер или даже шарфик, однако стоит о нем не забыть, так как он сыграет важную роль.

Лев

На благополучие Львов отлично влияет изумрудный цвет. Умопомрачительное платье такого оттенка не только сведет с ума гостей, но еще и откроет дорогу в мир финансов и роскошной жизни.

Девам нужно одеться консервативно и скромно, используя в своем аутфите белый, кремовый или молочный оттенки. Также помогут привлечь деньги украшения из серебра и белого золота.

Весы

Для Весов цвет 2023 года - желтый. Поэтому в праздничном наряде должен быть хотя бы небольшой элемент желтого цвета, который сделает свое дело и обеспечит достаток.

Скорпион

Скорпионам лучше выбирать наряды с узорами, полосками, волнами, квадратами или ромбами. Это и будет современно выглядеть, и станет хорошим денежным магнитом на следующий год.

Стрелец

Стрельцы будут выглядеть в эту новогоднюю ночь роскошно. Астрологи говорят, что для открытия финансового потока важно использовать в своем наряде как можно больше синего или голубого цвета.

Козерог

Цвет страсти для Козерогов в новогоднюю ночь станет цветом денег. Звезды советуют добавить в свой образ красный цвет, но в умеренном количестве.

Водолей

Не так важна одежда для Водолеев как аксессуары. Чтобы привлечь финансы и хорошую работу в 2023 году, важно в новогоднюю ночь надеть на себя дорогие украшения. Это может быть кольцо, браслет или серьги. Но украшения нельзя одалживать, иначе весь год будете брать в долг.

Рыбы

Чтобы в 2023 году иметь хороший достаток, Рыбам важно хорошо потратиться на свой образ для праздника. Лучше отдавать предпочтение сдержанному классическому стилю.

Напомним, ранее были названы варианты модных нарядов для встречи Нового года.

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