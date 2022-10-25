Поскольку близятся холода, самое время задуматься над тем, что носить в это время.

Свитер - универсальная вещь, который можно подобрать буквально к любому событию. Главное - это прислушиваться к советам стилистов, чтобы ваш гардероб был актуальным. Рассказываем, какие свитера в моде в 2022 году.

Вязаный с ажурными рукавами

Такой нежный вариант - один из классических. Он подходит практически любой моднице, и отлично сочетается с юбкой, брюками, шортами. Реже его комбинируют с джинсами. Преимущество такого варианта в том, что, во-первых, он стройнит, во-вторых, он действительно очень практичный и не нужно особо заморачиваться с выбором аксессуаров под него - туда подходит почти все.

С вырезом и ярким принтом

Такая модель - настоящая находка для любителей ярких и запоминающихся образов. Этот свитер или похожий отлично подойдет на каждый день под джинсы или брюки.

Видео дня

Однако учитывая его массивность и вырез, следует аккуратно подбирать украшения. Например, сюда подойдет какая-то нежная цепочка или кулон, чтобы заполнить пространство в области декольте.

В полоску

Это одна из самых актуальных моделей осень-зима 2022. Мягкая плотная ткань делает это изделие довольно теплым и приятным. Если говорить о свитере в белом или молочном цвете, то его можно отлично сочетать с черными или коричневыми брюками, классическими кожаными шортами или шортами-кюлотами. Также можно с гофрированной юбкой-миди.

Напомним, названы самые модные модели шапок на осень-зиму.

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