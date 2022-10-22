Стилисты рассказали о том, какие виды головных уборов будут популярными в сезоне осень 2022 и зима 2022-2023.
Береты
Такие варианты головного убора отлично подходят на осень или не очень холодную зиму. Чаще всего их сочетают с пальто любого типа. Благодаря широкому цветовому ассортименту, любая модница сможет найти себе классный берет и сочетать его с любым стилем в одежде.
Фуражка
Еще один тип головного убора, который будет в тренде в ближайшие месяцы. Специалисты говорят, что ее стоит носить с объемными шубами или пальто.
Также фуражку в таком стиле можно сочетать с ярким макияжем и массивными украшениями, чтобы создать дерзкий молодежный образ.
"Пушистая" шапка
Такой мягкий и нежный головной убор отлично подойдет под пуховик или куртку. Чаще всего модницы в этом сезоне выбирают яркие оттенки: оранжевый, розовый, красный, зеленый, фиолетовый, голубой и другие.
Шапки средней вязки
Такие базовые модели - отличная идея для тех, кто не любит что-то вычурное и слишком яркое, а хотел бы просто комфорта и тепла. Подобные шапки наиболее популярны в базовых оттенках: молочный, коричневый, бежевый, хаки, графитовый.
Напомним, названа самые нелепая одежда на осень 2022.