Поскольку наступают холода, уже пора задуматься над головным убором на морозный период.

Стилисты рассказали о том, какие виды головных уборов будут популярными в сезоне осень 2022 и зима 2022-2023.

Береты

Такие варианты головного убора отлично подходят на осень или не очень холодную зиму. Чаще всего их сочетают с пальто любого типа. Благодаря широкому цветовому ассортименту, любая модница сможет найти себе классный берет и сочетать его с любым стилем в одежде.

Фуражка

Еще один тип головного убора, который будет в тренде в ближайшие месяцы. Специалисты говорят, что ее стоит носить с объемными шубами или пальто.

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Также фуражку в таком стиле можно сочетать с ярким макияжем и массивными украшениями, чтобы создать дерзкий молодежный образ.

"Пушистая" шапка

Такой мягкий и нежный головной убор отлично подойдет под пуховик или куртку. Чаще всего модницы в этом сезоне выбирают яркие оттенки: оранжевый, розовый, красный, зеленый, фиолетовый, голубой и другие.

Шапки средней вязки

Такие базовые модели - отличная идея для тех, кто не любит что-то вычурное и слишком яркое, а хотел бы просто комфорта и тепла. Подобные шапки наиболее популярны в базовых оттенках: молочный, коричневый, бежевый, хаки, графитовый.

Напомним, названа самые нелепая одежда на осень 2022.

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