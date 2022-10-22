Рассказываем, чего не стоит носить, чтобы не выглядеть в этом сезоне старомодным.

Стилисты рассказали об одежде, которая сегодня уже не очень актуальна, но ее по-прежнему носят некоторые люди. Учтите это и не допускайте грубых ошибок в своем стиле.

Свитера с широкой горизонтальной полоской

На самом деле такие свитера вышли из моды уже очень давно. Некоторые эксперты утверждают, что они и вовсе не входили в тренд и являлись единицей так называемого "деревенского стиля".

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В общем, сегодня всем, кто желает выглядеть модно и современно, советуют избавиться от этой единицы гардероба.

Джинсы со стразами

Такая одежда может и была популярной в 2005-2007 году, но сегодня это нужно в срочном порядке ликвидировать. Джинсы с любым количеством стразов - это главный антитренд.

Туфли на шпильке со стразами

Безусловно, яркие и современные туфли на шпильке - это то, что должно быть в гардеробе любой модницы, которая любит такую обувь и умеет правильно ее сочетать. Однако такой пример - явно не самое лучшее, что могли придумать. Это отголоски моды многолетней давности, которые, к сожалению, сегодня еще встречаются.

Прозрачная шифоновая блузка

Такой элемент гардероба стоит отложить в долгий ящик, ведь он то входит в моду, то выходит из нее. Однако сейчас он явно утратил свою актуальность, поэтому если не хотите выглядеть глупо, не носите ее.

Напомним, как долго можно не мыть голову и что будет, если мыть ее редко.

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