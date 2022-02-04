В подавляющем большинстве мужчины снисходительно относятся к незатейливым "приставаниям" женщин на улице.

Что привлекает внимание женщин к тому или иному мужчине всегда разгадать непросто. Однако, можно с уверенностью сказать, что женское внимание повышает самооценку любого мужчины.

Так, одна из пользовательниц Твиттера по имени Кейт Ливингстон выложила забавный пост о разговоре с мужем, который был не прочь ощутить на себе частичку женского внимания, и как она ему пыталась за это отомстить.

"Мой муж как-то сказал, что если бы ему присвиснула какая-нибудь девушка, он воспринял бы это как комплимент, а не обиделся. Чтобы преподать ему урок, я попросила нескольких женщин с работы присвистывать ему во время его ежедневной пробежки. Он пришел домой таким счастливым и уверенным, что теперь я никогда не смогу сказать ему правду", - поделилась женщина.

Ее пост вызвал настоящую бурю эмоций, и другие пользователи начали, взахлеб, рассказывать о своих примерах женского внимания.

Один из пользователей написал, что до сих пор помнит, как 17 лет назад девушка посигналила ему, кивнула головой и улыбнулась.

"Группа девушек подкатила к моей машине однажды 10 лет назад, и одна из них сказала, что я симпатичный... Также однажды маленькая девочка сказала мне, что круто выгляжу, с тех пор я не меняю свой стиль. О, а еще я действительно слышал "он такой горячий" от старшеклассницы, когда мне было 19, но ей было 15/16 лет. Черт, что я потерял из того, что когда-то имел?", - задался вопросом другой пользователь.

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"Когда мне было 18, я работал во дворе, а мимо проходила пара девушек, и одна сказала "хорошая задница" и уставилась на меня, потом они ушли, но я никогда этого не забуду", - поделился своим опытом еще один пользователь.

"У моей бабушки был друг, который всегда называл меня разбивателем сердец. Я еще им не стал, но все равно счастлив, что кто-то думал, что я могу", - написал другой пользователь.

Еще один из пользователей поделился несколько другим опытом, но после него он остался доволен собой: "Меня ущипнули за задницу в гей-баре в Мельбурне в 2019 году. Никогда не чувствовал себя более сексуальным, хотя я и натурал".

При этом всем один из пользователей заметил, что "это одна из гендерных проблем, которая не будет решена при нашей жизни. Мужчины НИКОГДА не получают комплиментов, и поэтому это один из самых простых способов сделать им комплимент".

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