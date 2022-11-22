С наступлением холодов нам хочется укутаться во все теплое, особенно закрыть горло. На помощь придут модные шарфы 2022, которые подарят вам не только уют, но и сделают ваш образ максимально стильным.

Не зря говорят, что мода циклична. О чем это говорит? Сейчас возвращаются тренды, которые были популярны ранее. Наверняка вы помните период, когда на каждой моднице можно было увидеть модные вязаные шарфы. Так вот этой зимой они вновь будут актуальными.

В статье УНИАН вы узнаете, какие модные шарфы в этом сезоне.

Шарф - это важный элемент гардероба, ведь он не только делает зимний образ целостным и стильным, но и выполняет свою главную функцию - защищает ваше горло от холодов. Однако, чтобы он гармонично "вписался" в ваш образ, стоит знать несколько вариантов, как его надеть.

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Завязывать шарфы по старой методике уже не актуально, ведь выглядит это уже максимально безвкусно.

Первая ошибка. Не стоит обматывать шею несколькими слоями, ведь так ваша голова кажется очень маленькой по сравнению с шеей. Все же лучше один кончик шарфа просто закинуть за противоположное плечо.

Вторая ошибка. Носить шарфы и шапки одного цвета и тона уже тоже не модно. Идеальным вариантом будет техника colorblock. Это два абсолютно разных цвета, которые в сочетании смотрятся невероятно стильно. Например, синий и зеленый, желтый и розовый, серый и красный.

Третья ошибка. Чтобы максимально утеплиться, чаще всего мы повязываем шарф под курточку. Однако вид это имеет совсем непрезентабельный, так как из-за массивного шарфа может складываться впечатление, что под верхней одеждой вы прячете что-то очень большое. В данном случае шарф лучше повязывать на курточку или дубленку. Если вы хотите максимально сохранить тепло, выбирайте вязаные шарфы 2022.

Как стильно носить модные шарфы зима 2022: фото

Напомним, ранее были названы стильные новогодние свитера для праздничного настроения.

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