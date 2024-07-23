Мода 90-х снова в тренде: что носить, чтобы быть стильной (фото)

Эти вещи точно должны у вас быть.

Не секрет, что мода циклична, поэтому часто в тренды возвращаются вещи, которые были на пике популярности много лет назад. Наверняка вы слышали о таком понятии, как мода 90-х. Давайте вспомним, какие вещи были в тренде и какие из них вы сейчас смело можете внедрить в свой образ.

Мода 90-х - женщины носили эти вещи

Тренды 90-х в одежде, на самом деле, достаточно простые. Эта модная одежда точно есть в вашем гардеробе.

Джинсы прямого кроя

Этот фасон идеально подчеркнет вашу фигуру и сделает ее более соблазнительной. Поэтому в прохладные летние вечера или даже осенью вы смело можете надевать эти джинсы. Сочетать их можно с любой обувью.

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Платье-комбинация

Платье в бельевом стиле было очень популярно много лет назад, а в 2024 году оно возвращается на модный Олимп. Если вы хотите добавить своему образу женственности и раскованности, то смело выбирайте комбинацию.

Мюли

Мода 90-х годов в Украине немного трансформировалась с годами. Если раньше в тренде были цветные мюли с принтами, то сейчас лучше отдать предпочтение однотонным, так как с ними можно создать больше образов.

Капри

Помните, как раньше многие знаменитости носили капри? Действительно, эта мода 90-х годов требует опрятный внешний вид и стройные ножки, но, поверьте, оно того стоит.

Сумка-багет

В сумочке каждой женщины можно найти все что угодно. И если вы именно тот человек, у которого в сумочке настоящий склад, то сумка-багет идеально вам подойдет. Она выглядит небольшой, но, на самом деле, она очень вместительная.

Таким образом, получается, что модные вещи 90-х сейчас вернулись на лидирующие позиции. Обратите на них внимание, чтобы выглядеть стильно.

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