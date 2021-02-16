Перед макияжем кожу нужно подготовить.

Нанесение макияжа - это достаточно уникальный процесс. С его помощью можно не только сделать образ ярким, но и выровнять кожу и скрыть недостатки. Для этого нужно всего лишь правильно его наносить. И сейчас мы разберемся, как именно это делать.

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Подготовка кожи

Перед нанесением любого макияжа кожу нужно подготовить. Умываемся и наносим увлажняющий крем. Дальше нанесите праймер. Если у вас жирная кожа, тогда берите себорегулирующий. Если вы хотите сделать более стойкий макияж, тогда выбирайте на силиконовой основе. А для эффекта "сияния" берите блестящий.

Тональный крем

Только после полной подготовки кожи, можно наносить тональный крем. Наносите его толстой скошенной кисточкой тонким слоем. Не нужно делать маску.

Консилер и контуринг

Дальше используйте консилер под глаза. Не забудьте его растушевать. Лучше всего сделать это пальцами, а не кистью. Также на этом этапе вы можете визуально изменить контур своего лица. Пройдитесь светлым корректором под глазами, по спинке носа, центру лба, «ямочке» над подбородком, темным корректором – под скулами, по бокам носа, на висках или других участках. Растушуйте спонжем.

Макияж глаз

На этом этапе можете приступать к нанесению макияжа на глазах. Также не забудьте прокрасить брови либо тенями, либо специальной помадой. При этом учитывайте, что брови не должны выглядеть как накладные. То же самое касается и ресниц.

Губы

Если у вас тоненькие губы, то лучше всего наносить прозрачный блеск, который визуально их увеличит. Но если вы хотите нанести яркую помаду, то будьте готовы к тому, что вы будете в центре внимания. И да, ее лучше наносить с помощью кисти, чтобы контур был идеально ровным.

Завершение макияжа

Крупной кистью растушуйте на лице пудру. Добавьте румяна, хайлайтер для блеска и закрепите макияж сывороткой для его стойкости.

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Автор: Диана Могилевич