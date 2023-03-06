Россияне уверены, что бренд выразил поддержку России, однако украинцы поспешили опровергнуть это.

Французский дом моды Louis Vuitton презентовал новую женскую коллекцию, а рекламу выпустил в цветах российского флага и с символами большой войны в Украине.

В рекламе бренда можно заметить символ "V", который приравнивается к поддержке российской агрессии. В сети сразу же разгорелся скандал. Россияне уверены, что таким образом бренд поддержал диктатора Владимира Путина и развязанную им войну.

Что пишут россияне

"Продажи Louis Vuitton поднимутся в России после этого"

"Ждём Газманова в следующем кампейне"

"Граждане России скупят всю коллекцию"

"Цвета красивые, а буква V - моя любимая"

Однако украинцы поспешили отметить, что на самом деле реклама бренда была создана в цветах флага Франции и к России она не имеет никакого отношения. При этом была и другая "армия" украинцев, которая не понимает, почему модный дом решился на такую рекламу, учитывая все события в Украине.

Видео дня

Напомним, ранее Louis Vuitton обвинили в поддержке российской агрессии. Бренд выпустил украшения с символами "Z" и "V", которые используют российские оккупанты на своей технике. Однако на сайте бренда заверили, что "Z" - это инициалы дома моды.

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