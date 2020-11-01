Это можно сделать и без салонных процедур.

Омолодить кожу лица можно не только с помощью салонных процедур, но и с помощью домашнего ухода. Да-да, стоит только знать несколько нюансов.

Об этом сообщает cosmo.com.ua.

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Разумеется, эффект не будет таким, как после косметологических процедур. Но улучшить вид своей кожи и лица вы вполне сможете. Для этого вам понадобится оливковое масло. Оно помогает задержать воду в коже, что в результате приводит к улучшению внешнего вида.

В оливковом масле содержится много витаминов, которые не позволят вашей коже постареть преждевременно. Кроме того, это масло помогает избавиться от покраснений или раздражения. А также оно затягивает раны.

Помимо его положительных качеств, стоит сказать и о том, кому нельзя его использовать. Девушкам, у которых акне или угри категорически нельзя использовать оливковое масло. Жирные кислоты, которые содержаться в маслах, только раздражают кожу и питают подкожных клещей. В результате масло даст негативный эффект.

Также стоит помнить, что кожа будет выглядеть моложе, если ее правильно питать. Поэтому не забывайте ее увлажнять. Из оливкового масла можно сделать хорошую увлажняющую маску.

Ингредиенты:

1 столовая ложка оливкового масла первого отжима (extra-virgin)

1 столовая ложка меда

1 взбитое яйцо

Как делать:

Смешай вместе оливковое масло, мед и яйцо, пока масса не превратится в эмульсию.

Нанеси маску на очищенное лицо и оставь ее на 15–30 минут, затем смой теплой водой и средством для умывания.

Протри лицо тоником и используй любимый крем или сыворотку для лица.

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Автор: УНИАН