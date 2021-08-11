Совсем скоро модницы начнут перебирать свой гардероб.

Через несколько недель наступит осень, а это значит, что нас ждут новые модные тренды. Давайте заранее узнаем, какие вещи будут на пике популярности, чтобы потом не запрыгивать в последний вагон.

Облегающие bodycon платья по фигуре

Дизайнер Андре Тан рассказал, что облегающие платья как у семейства Кардашьян вернулись в моду. Стоит выбирать плотные платья длиной мини или миди. Также дизайнер советует комбинировать их с грубой обувью для уравновешивания образа. И не забывайте о вырезах - это настоящий хит.

Юбки мини

"Самое время демонстрировать ножки длинноногой лани! Обратите внимание на принты "шахматная клетка", "ромбы", "полоска", и не бойтесь сочетать юбки с цветными колготками или леггинсами", - говорит Андре Тан.

Романтичные блузы

Банты, рукава-буфы, рукава-фонарики и подплечники - must have этой осени. Уравновесить романтичность в образе поможет деним или маскулинный низ.

Монограммы

Логотипы вернулись вновь, но теперь уже в более современной вариации. Также стоит присмотреться к трендсеттеру Marine Serre - их узнаваемые логотипы-полумесяцы будет видно издалека.

Бра-топы

"Этот тренд не теряет свою актуальность уже несколько лет. Как именно носить их в холодное время года? Надевайте шелковые топы и бюстгальтеры прямо поверх оверсайз-джемперов и платьев, или комбинируйте с полупрозрачными лонгсливами, надевая их поверх", - добавил дизайнер.

Платки как головной убор

Самой стильной альтернативой ненавистным шапкам становятся косынки из плотных материалов.

Лавандовый цвет

Одним из ключевых цветов осени и зимы станет лавандовый, который легко комбинируется со сдержанной ахроматической палитрой и отлично дополнит нейтральные оттенки.

Также, по словам Андре Тана, будет актуальным цвет морской синий, желтый (точно такой, как и летом), зелёный (как у Bottega Veneta), яркая фуксия, терракотовый, темно-фиолетовый, серо-голубой.

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Автор: Диана Могилевич