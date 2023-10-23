Эти варианты вам точно приглянутся.

На улице уже похолодало, поэтому самое время подумать о теплом гардеробе, который может согреть даже в самый лютый мороз. Предлагаем вашему вниманию топ-5 стильных вариантов кофт, которые точно не оставят вас равнодушными.

Вязаный свитер

Стилисты уже неоднократно говорили, что вязаные вещи уже несколько сезонов подряд держатся в топе самых стильных. Поэтому обратите внимание на свитера из крупной вязки, которые не только подарят вам тепло, но и комфорт и уют.

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Свитер из ангоры

Эта ткань очень мягкая, приятная к телу, нежная, поэтому даже не сомневайтесь, что такой свитер точно придется вам по душе. Он окутает вас будто теплое облако. А главное его преимущество в том, что он может сочетаться с разными стилями.

Свитер-туника

Этот вариант вообще безпроигрышный. Во-первых, свитер-тунику вы можете носить как отдельный элемент гардероба, а можете комбинировать с лосинами. В любом варианте она будет выглядеть стильно.

Кардиган

Кардиган обязательно должен быть в гардеробе каждой модницы. Он идеально сочетается с платьями, блузками, майками, лонгсливами и прочим. Если вы правильно подберете цвет и форму, то сможете с одной вещью создать минимум 10 образов.

Свитер-поло

Поло - это тренд, не угасающий уже несколько лет подряд. А что будет, если совместить его с техникой создания свитера? Вы получите невероятно крутую вещь. Поэтому без тени сомнения можете внедрять свитер-поло в свой зимний гардероб.

Ранее УНИАН назвал топ-5 вариантов стильных шапок на зиму.

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