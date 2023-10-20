Эти модели дополнят как повседневные, так и романтические образы.

Теплую погоду уже сменили холод и ветер, поэтому самое время задуматься над головными уборами. В новом зимнем сезоне на пике популярности будут пять вариантов шапок. Рассказываем, на что стоит обратить внимание.

Вязаная шапка

В данном случае идеальный вариант - шапка из крупной вязки. Ее можно сочетать с массивными шарфами. Подбирайте комплект любимого цвета и согревайтесь в холодную зиму.

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Кепи

С одной стороны это не очень теплый вариант, потому что кепи не прикрывает ушки. Вероятность того, что они покраснеют от холода очень высока. Однако если вы хотите создать стильный и романтичный образ, то кепи однозначно вам в этом поможет.

Шапка с помпоном

Не проходите мимо... Да, возможно, она выглядит по-детски, однако мода диктует свои правила. Шапку с помпоном можно идеально внедрить как в casual-образы, так и в спортивные аутфиты. Так что, выбрав эту модель, вы не прогадаете.

Ушанка

Эта модель идеально впишется в любой образ, а также защитит вашу голову и ушки от переохлаждения. Не стоит думать, что ушанка - это мужской вид шапки. На самом деле, это унисекс.

Фетровая шапка

Этот вариант подойдет для эффектных женщин, которые не боятся внимания. Именно фетровая шапка позволит вам создать элегантный образ. Она хорошо сочетается с пальто.

Ранее УНИАН назвал топ-5 вещей, без которых вам не обойтись в этом сезоне.

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