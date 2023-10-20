Стильная шапка на зиму 2024 / instagram.com/shop_natalia_sn

Теплую погоду уже сменили холод и ветер, поэтому самое время задуматься над головными уборами. В новом зимнем сезоне на пике популярности будут пять вариантов шапок. Рассказываем, на что стоит обратить внимание.

Вязаная шапка

В данном случае идеальный вариант - шапка из крупной вязки. Ее можно сочетать с массивными шарфами. Подбирайте комплект любимого цвета и согревайтесь в холодную зиму.

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Стильная шапка на зиму 2024 / instagram.com/evgeniya.yakovkina

Кепи

С одной стороны это не очень теплый вариант, потому что кепи не прикрывает ушки. Вероятность того, что они покраснеют от холода очень высока. Однако если вы хотите создать стильный и романтичный образ, то кепи однозначно вам в этом поможет.

Стильная шапка на зиму 2024 / instagram.com/palmy.com.ua

Шапка с помпоном

Не проходите мимо... Да, возможно, она выглядит по-детски, однако мода диктует свои правила. Шапку с помпоном можно идеально внедрить как в casual-образы, так и в спортивные аутфиты. Так что, выбрав эту модель, вы не прогадаете.

Стильная шапка на зиму 2024 / instagram.com/neasty

Ушанка

Эта модель идеально впишется в любой образ, а также защитит вашу голову и ушки от переохлаждения. Не стоит думать, что ушанка - это мужской вид шапки. На самом деле, это унисекс.

Стильная шапка на зиму 2024 / instagram.com/katy_soho

Фетровая шапка

Этот вариант подойдет для эффектных женщин, которые не боятся внимания. Именно фетровая шапка позволит вам создать элегантный образ. Она хорошо сочетается с пальто.

Стильная шапка на зиму 2024 / instagram.com/willi_hats_shop

Ранее УНИАН назвал топ-5 вещей, без которых вам не обойтись в этом сезоне.

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