Знаменитости предстали в изысканных платьях и классических костюмах.

В Лос-Анджелесе отгремела ежегодная церемония вручения американской кинопремии "Эмми". На важное событие собрались звезды со всего мира и каждый из них пытался удивить присутствующих своим образом.

В ночь на 16 сентября на красной дорожке появились, в частности, Селена Гомес, Дакота Фаннинг, Дженнифер Энистон, Бри Ларсон и многие другие знаменитости. УНИАН собрал самые изысканные и сильные образы селебритиз на премии "Эмми".

Звезда сериала "Друзья" актриса Дженнифер Энистон предстала в полупрозрачном облегающем платье от Oscar de la Renta. Свой обрез она дополнила кольцом и браслетом. Поклонники оценили внешний вид артистки, а издание Daily Mail даже назвало ее "лучше всего одетой звездой".

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Звезда "Блондинки в законе" и "Утреннего шоу" Риз Уизерпун продемонстрировала элегантный образ с открытым декольте. Она появилась на публике в черном платье из фатина, которое было вышито белыми и золотыми цветами. Из украшений Риз использовала колье с драгоценными камнями и добавила маленькие серьги.

Известная американская певица и актриса Селена Гомез выбрала для выступления на "Эмми" черное платье из велюра от известного бренда Ralph Lauren. Наряд в форме "рыбки" спадал до пола и был дополнен интересным акцентом. Сверху платье имело крестообразный вырез из камней. Гомез также выбрала длинные серьги, кольца и браслеты.

Оскароносная актриса, наиболее известная по роли в фильме "Дьявол носит Прада", Мерил Стрип удивила своим образом и выделялась среди других. Она отказалась от платья и выбрала для себя классический костюм розового цвета. Под ним виднелась сатиновая блуза с большим бантом такого же оттенка. Свой образ звезда дополнила белой сумочкой.

Звезда сериала "Бриджертоны" Никола Кохлан появилась на церемонию вручения "Эмми" в серебристом платье необычной формы. У нее было открытое декольте, которое она решила не украшать аксессуарами. Никола оставила волосы распущенными, но прическу она дополнила заколками с камнями.

К слову, в этом году лучшим драматическим сериалом признали "Сегун". Он побил рекорд и получил 18 наград. Также среди лучших оказались картины "Медведь" и "Олененок".

Напомним, ранее мы писали о самых стильных образах знаменитостей на "Met Gala-2024". Тогда всех удивила супермодель Эмили Ратаковски.

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