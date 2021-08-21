Какой цвет будет модным в сезоне осень-зима 2021-2022 – подскажет Институт цвета Pantone, именно он устанавливает модные цвета на период осень-зима 2022.

Цвета Пантон на сезон осень-зима 2020-2021 поражают разнообразием.

Напомним, что именно Институт цвета Pantone из Нью-Джерси и провозглашает модные цвета-ориентиры для дизайнеров, флористов и архитекторов. И на этот раз их палитра оттенков призвана продемонстрировать единение противоположностей – объединив природу со урбанистическим стилем города, прошлое с будущим, а спокойную практичность с вызывающей креативностью.

Если говорить о том, какие цвета в тренде 2021-2022, то в первую очередь нужно отметить четыре основных цвета Пантон на эту осень и сезон зима 2022 года. Это:

цвет летнего пляжа Perfectly Pale;

до черноты насыщенный синий After Midnight;

прохладный изысканно-оливковый Olive Branch;

цвет серой измороси Ultimate Grey – последний и назначен главным цветовым трендом года.

В целом, в модной палитре на осень-зиму 2021-2022 много ярких, сочных, но при этом натуральных оттенков – включая травянисто-зеленый Green Bee и оптимистично-желтый Illuminating.

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Автор: Диана Беловодская