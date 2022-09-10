Зонт - незаменимый атрибут на дождливую осень. А, как прогнозируют метеорологи, именно такой она будет для большинства регионов страны.

Несмотря на то, что зонт - это универсальная вещь, все же есть различие по гендеру. Так, женские зонты обычно компактные, аккуратные и яркие. Если речь идет о мужском зонте, они более массивные, но цветовая гамма более скудная - только базовые оттенки. УНИАН расскажет, какие зонты будут актуальны осенью 2022.

Зонт с рисунком изнутри

Именно такие сейчас очень актуальны. Зонт, который снаружи выглядит как однотонный, а внутри имеет рисунок - элегантный и стильный. Такие могут быть как женские, так и мужские.

Леопардовый с массивной ручкой

Такая модель понравится всем любителям яркого и дорогого. А эта стильная ручка - то, что точно не останется незамеченным.

Видео дня

Конечно, если вы переживаете о сочетании зонта с вашей одеждой, этот аксессуар стоит выбирать очень аккуратно.

Он совершенно не будет гармонировать с яркой одеждой. Исключительно черный, белый, бежевый и коричневый оттенки.

Прозрачный зонт

А вот такой вариант идеально подойдет под яркое пальто. И фотосессии под осенним дождем с ним устраивать очень круто и интересно.

Радужный

Если осенью вам не хватает красок, то такой радужный зонт - то, что точно выделит вас из толпы. К слову, они есть не только на длинной ручке, как показано на фото, но и на короткой - такие компактные зонты удобно носить в сумке или в рюкзаке.

Классический черный

Это вкус, стиль и мода, которая не меняется с годами. Обычный черный зонт на длинной ручке - mast have для каждого. Конечно, носить его можно как мужчинам, так и женщинам, однако эту модель больше всего таки выбирают мужчины.

Напомним, названы пять идеальных пар обуви на осень 2022.

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