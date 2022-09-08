Начало сентября - очень неоднозначное время. Часть людей еще носят летние босоножки, а часть уже перешла на осенние ботинки.

Переменчивость погоды и склонность к похолоданию заставляет задуматься о том, что пора купить модную обувь на осень. УНИАН рассказывает, что стильно носить в этом сезоне и с чем сочетать ту или иную пару.

Кроссовки Air Max

Эта модель впервые стала популярной около пяти лет назад. С тех пор она то уходила с модного пьедестала, то снова на него возвращалась. Осенью 2022 такой тип кроссовок снова становится актуальным. Однако выбирать стоит не разноцветные варианты (устаревшая модель), а классическую полностью белую или полностью черную обувь.

Ботильоны

Отдавать предпочтение можно и классической обуви. Например, если вы любите каблук, то удобным и модным решением станут ботильоны.

Видео дня

Эксперты уверяют, что в тренде коричневый цвет, оттенок кофе с молоком и марсала. Никаких черных или белых!

Леопардовые казаки

Уже много сезонов под ряд эта обувь - лидер среди главных вещей гардероба. И осень 2022 - не исключение. Она отлично впишется в ваш denim-style.

Ботинки на тракторной подошве

Да, они уже запленили буквально все модные бутики и есть у каждой любительницы хорошо выглядеть. Но в этом году повысился спрос именно на светлую обувь.

Ботинки с широкой подошвой на каблуке

Модель, очень похожая не предыдущую. Однако благодаря форме и подошве ее можно более органично сочетать с юбками.

Напомним, названы самые модные оттенки сезона осень 2022.

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