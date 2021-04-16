Не трите кожу после снятия макияжа, поскольку трение провоцирует микроцарапины, позднее вызывающие высыпания.

Очень важно незадолго до отхода ко сну полностью очистить лицо от всех следов макияжа, чтобы во время ночного отдыха он не закупоривал поры и не лишал кожу влаги.

Читайте такжеДерматолог из США назвал 10 правил, которые позволят сократить морщиныЕсть несколько вариантов того, как поухаживать за кожей лица после снятия макияжа. Первый из них - ингаляция. Прекрасная идея обработать кожу лица паром. Над емкостью с кипятком наклоните голову и накройтесь полотенцем. Подобная ингаляция расширяет поры и позволяет очищающим средствам глубже проникать в кожу, удаляя различные загрязнения. Добавьте для большего эффекта в воду немного эфирного масла лаванды.

Не трите кожу после снятия макияжа. Это не следует делать, так как трение провоцирует микроцарапины, позднее вызывающие высыпания. А вот скраба одного раза в неделю достаточно, чтобы убрать отмерший слой кожи. Но не выбирайте грубые скрабы, поскольку они могут приводить к покраснению кожи.

Питание и уход. После снятия макияжа наносите тоник, сыворотку и увлажняющий крем. Тоник помогает восстановить pH-баланс кожи после очищения, а также удаляет самый стойкий макияж, который могли пропустить очищающие средства. Питательные сыворотки с антиоксидантами и витаминами наносятся на влажную кожу. А увлажняющий крем удерживает на ней влагу, пишет medikforum со ссылкой на The Health Site.

Не забывайте про бальзам для губ. Наносите бальзам для губ после снятия макияжа перед сном. Это помогает восстановить естественный барьер, сохранить губы увлажненными и защитить новые клетки кожи.

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Автор: Иван Бойко