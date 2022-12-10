Не все модники любят зиму, поскольку все стильные и эффектные наряды приходится прятать под верхней одеждой. Но и верхняя одежда должна быть гармонично подобрана. Сегодня поговорим о том, с чем сочетать белую обувь.

Белые ботфорты, челси или ботинки на тракторной подошве - безоговорочный хит этого сезона. Но с чем их сочетать? Читайте в нашем материале актуальные советы стилистов.

Спортивный стиль

Джоггеры и укороченный пуховик - едва ли не самый популярный зимний образ 2022-2023. Это неудивительно, ведь так и тепло, и удобно, и одежда не сковывает движение.

Стилисты отмечают, что в спортивном аутфите нет особых рамок по тому, как между собой сочетать элементы гардероба - здесь могут быть как яркие цвета, так и базовые. Главное - это помнить о правиле трех оттенков, и не "смешивать" в одном образе всю палитру.

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Классический стиль

В таком случае белая обувь отлично будет гармонировать со светлым пальто - молочным, цвета айвори или слоновой кости. Но вот с бежевым, коричневым или черным - не всегда.

К такому образу выгодно подойдут юбки и платья со светлыми колготами, а также свитера крупной или средней вязки кофейных, пудровых, персиковых, мятных или голубых оттенков.

Также можно носить белую обувь на каблуке с джинсовыми юбками. Например, в данном варианте все элементы гардероба гармонично сочетаются между собой, говоря о безусловном вкусе модницы.

Деним

Универсальная вещь, которая есть в каждом гардеробе - это джинсы. К ним подходит любая белая обувь. Стилисты подчеркивают, что это могут быть голубые джинсы, синие, серые или черные.

В этом сезоне особой популярностью пользуются широкие джинсы и джинсы-клеш.

Напомним, какой маникюр на Новый год актуален в этом сезоне.

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