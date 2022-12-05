Подготовка к одному из самых ожидаемых праздников года уже в разгаре и ждать осталось меньше месяца. Самое время подумать о внешнем виде и деталях.

Какой сделать маникюр на Новый год 2023? Этот вопрос уже волнует многих женщин, так как до праздника осталось меньше месяца. Рассказываем, какие варианты дизайна сегодня в тренде.

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Однотонный с фольгой

Такой вариант дизайна ногтей пользуется спросом в период новогодних праздников. Есть несколько правил. Например, важно использовать яркие выразительные оттенки, которые ассоциируются с праздником: красный, синий, зеленый, золотой.

Фольга может быть как разноцветная, так и базовых оттенков - серебро или золото. Сочетать фольгу и цвет покрытия стоит по принципу теплый оттенок - к теплому, холодный - к холодному.

Яркие рисунки

Нейлс-мастера уже давно отходят от вычурных рисунков и ярких композиций на ногтях, но Новый год - исключение. Здесь чем ярче и уникальнее рисунок, тем лучше. Поэтому если задумали изобразить какую-то композицию, то смело делайте. Можно рисовать что угодно - от снежинок до зимних пейзажей.

Однотонный с блестками

Если вы не являетесь сторонником чего-то слишком яркого и необычного, всегда можно сделать классический однотонный маникюр. Однако для выразительности лучше делать его глянцевым.

Также можно добавить небольшое количество блесток, как это показано на фото. Выглядит очень нежно.

Минималистичные рисунки

Еще один тренд зимы 2022-2023. Зачастую в таком варианте все ногти за исключением одного-двух покрываются одним тоном, а на непокрытых наносится простой рисунок или слайдер.

Напомним, в чем встречать Новый год по знаку Зодиака, чтобы привлечь деньги.

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