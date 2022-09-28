Подтянуть кожу лица можно всего за 15 минут.

С возрастом у каждо женщины появляются морщины, и не каждая из них готова с этим мириться. Исправить ситуацию помогут несколько масок, сделанных в домашних условиях.

УНИАН рассказывает, как их сделать и как правильно наносить их на лицо.

С возрастом кожа меняется, оно становится более сухой. Поэтому крайне необходимо ежедневно использовать средства для ее поддержания. Если же вы не можете позволить себе пользоваться профессиональной уходовой косметикой, предлагаем вам сделать несколько масок в домашних условиях. Эффект вас также поразит.

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Абрикосовая маска

Возьмите абрикос и натрите его на мелкой терке. Затем добавьте в него прокисшее молоко. Консистенция должна получиться как густая сметана. Нанесите маску на лицо и продержите минут 15. Затем промойте теплой проточной водой. Вытирать насухо полотенцем кожу не рекомендуется. Просто промокните влагу салфетками.

Маска с гранатовым соком и сметаной

Смешайте один к одному гранатовый сок и жирную сметану. Затем нанесите на лицо и оставьте на 15 минут, чтобы маска слегка подсохла. Затем промойте лицо водой.

Маска из сахара и яиц

Эта маска поможет вам не только очистить поры, но и подтянуть кожу лица. Для этого вам понадобиться смешать яйца и сахар до густой консистенции и нанести это на лицо до полного высыхания. Затем смочите руки в этой же жиже и сделайте похлопывающие движения по коже. Возможно, вы почувствуете дискомфорт, если кожа вашего лица очень нежная, но результат вам понравиться. Затем умойтесь под теплой проточной водой.

Напомним, какие прически сделают вас привлекательной в любом возрасте.

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