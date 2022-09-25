Какие прически сделают вас привлекательной в любом возрасте - читайте в материале.

Стилисты утверждают, что даже после 50 лет можно выглядеть привлекательно. Для этого нужно знать всего несколько секретов, которые помогут вам выглядеть более молодыми. И, конечно, прическа играет здесь не последнюю роль.

С возрастом у женщин появляется седина, и не всем она к лицу. Если вы хотите быстро и легко от нее избавиться, сделайте тонирование с добавлением бликов и полутонов. А главное преимущество этой бьюти-процедуры в том, что при отрастании корни не будут слишком выделяться.

К тому же, если вы обладательница тонких волос, то идеальным вариантом для вас будет короткая стрижка. А добавить объма можно с помощью профессиональной косметики - пена, лак, гель-паста. Даже с помощью диффузора вы можете добиться желаемого эффекта.

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Если же у вас густые волосы, то вам стоит лишь подстригать кончики, чтобы освежить прическу. По мнению стилистов, длинные волосы визуально делают моложе, но только в том случае, если они выглядят ухоженными.

Также не стоит пренебрегать средствами по уходу за волосами. Не забывайте делать маски, питать волосы, наносить масло на кончики. При этом стоит отказаться от фена, чтобы не пересушивать локоны. Так они будут менее ломкими.

Напомним, людьми давно замечено, что в зависимости от фазы лунного цикла меняется структура волос. В некоторые дни волосы становятся послушными и мягкими, а в другие даты волосы совсем не слушаются и становятся тонкими. Выбрать удачный день для стрижки и окрашивания поможет лунный календарь стрижек на октябрь.

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