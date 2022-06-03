Цвета украинского флага и изображение герба - это безусловный тренд. Модницы делают себе маникюр с патриотическими картинками, а по всему миру одеваются в сине-желтую одежду. УНИАН расскажет, что сейчас модно.
Одежда
Во-первых, звезды всего мира поддерживают нашу страну, выходя на публику в одежде цвета сине-желтого флага. Например, эффектно и стильно выглядят классические брючные костюмы.
Французская дизайнер и создатель одноименного бренда Изабель Марант выложила в соцсети фото в свитшоте украинской расцветки.
Во-вторых, невероятный тренд этого лета - футболки с надписями, ставшими за последние три месяца культовыми.
И там не только фотографии Кима и Арестовича.
Не обошлось и без легендарной "Стефанії", с которой Kalush Orchestra победили на Евровидении-2022.
Отметим, институт цвета Pantone поддержал Украину. В Instagram они выложили подсолнухи на голубом небе и цвета украинского флага – синий и желтый.
Маникюр
Еще с весны модницы стали просить у своих бьюти-мастеров рисовать герб и писать патриотические надписи. Эту тенденцию подхватили и вот уже три месяца она не теряет актуальности.
Тату
Некоторые решили навсегда оставить на своем теле знак, который напомнит о происходящем в Украине. Рисуют чаще всего Украину или легендарную марку "русский военный корабль".
Напомним, названы модные сарафаны и платья на лето 2022.