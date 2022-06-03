Сине-желтая мода 2022 / Коллаж УНИАН

Цвета украинского флага и изображение герба - это безусловный тренд. Модницы делают себе маникюр с патриотическими картинками, а по всему миру одеваются в сине-желтую одежду. УНИАН расскажет, что сейчас модно. 

Одежда

Во-первых, звезды всего мира поддерживают нашу страну, выходя на публику в одежде цвета сине-желтого флага. Например, эффектно и стильно выглядят классические брючные костюмы.

Немецкая блогерша Леони Ганне / Фото - instagram.com
Шведская модель Майя Малнер / Фото - instagram.com
Шэрон Стоун на Каннском кинофестивале / Фото - Show must go on

Французская дизайнер и создатель одноименного бренда Изабель Марант выложила в соцсети фото в свитшоте украинской расцветки.

Дизайнер Изабель Марант / Фото - instagram.com

Во-вторых, невероятный тренд этого лета - футболки с надписями, ставшими за последние три месяца культовыми.

И там не только фотографии Кима и Арестовича. 

Футболки с украинской символикой / Фото - instagram.com
Футболки с украинской символикой / Фото - instagram.com
Футболки с украинской символикой / Фото - instagram.com
Футболки с украинской символикой / Фото - instagram.com

Не обошлось и без легендарной "Стефанії", с которой Kalush Orchestra победили на Евровидении-2022.

Отметим, институт цвета Pantone поддержал Украину. В Instagram они выложили подсолнухи на голубом небе и цвета украинского флага – синий и желтый.

Футболки с украинской символикой / Фото - instagram.com

Маникюр

Еще с весны модницы стали просить у своих бьюти-мастеров рисовать герб и писать патриотические надписи. Эту тенденцию подхватили и вот уже три месяца она не теряет актуальности.

Идеи патриотичного маникюра / Фото - instagram.com
Идеи патриотичного маникюра / Фото - instagram.com

Тату

Некоторые решили навсегда оставить на своем теле знак, который напомнит о происходящем в Украине. Рисуют чаще всего Украину или легендарную марку "русский военный корабль". 

Тату "Ти моє серденько" / Фото - instagram.com/marina_tattoo_dp
Татуировка про "русский корабль" / Фото - t.me/dobriyranokkyiv

Напомним, названы модные сарафаны и платья на лето 2022.

Вас также могут заинтересовать новости: