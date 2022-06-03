Сине-желтые узоры на ногтях или элементы одежды - это теперь не просто тренд, а символ, наполненный смыслом.

Цвета украинского флага и изображение герба - это безусловный тренд. Модницы делают себе маникюр с патриотическими картинками, а по всему миру одеваются в сине-желтую одежду. УНИАН расскажет, что сейчас модно.

Одежда

Во-первых, звезды всего мира поддерживают нашу страну, выходя на публику в одежде цвета сине-желтого флага. Например, эффектно и стильно выглядят классические брючные костюмы.

Французская дизайнер и создатель одноименного бренда Изабель Марант выложила в соцсети фото в свитшоте украинской расцветки.

Во-вторых, невероятный тренд этого лета - футболки с надписями, ставшими за последние три месяца культовыми.

И там не только фотографии Кима и Арестовича.

Не обошлось и без легендарной "Стефанії", с которой Kalush Orchestra победили на Евровидении-2022.

Отметим, институт цвета Pantone поддержал Украину. В Instagram они выложили подсолнухи на голубом небе и цвета украинского флага – синий и желтый.

Маникюр

Еще с весны модницы стали просить у своих бьюти-мастеров рисовать герб и писать патриотические надписи. Эту тенденцию подхватили и вот уже три месяца она не теряет актуальности.

Тату

Некоторые решили навсегда оставить на своем теле знак, который напомнит о происходящем в Украине. Рисуют чаще всего Украину или легендарную марку "русский военный корабль".

Напомним, названы модные сарафаны и платья на лето 2022.

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