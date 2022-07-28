Ее образы можно с легкостью повторить!

Фанаты романтического турецкого сериала "Постучись в мою дверь" сразу же оценили образы главной героини Эды Йылдыз. Предлагаем вам повторить их в реальной жизни.

Одним из самых ярких образов Эды Йылдыз был оранжевый костюм с шортами и рубашкой, сделанный из льна. Сочетала она его с белым топом. При этом у Эды была стильная прическа - высокий пучок. А дополнила она образ лаконичным украшением в виде подвески.

Еще один образ Эды Йылдыз из "Постучись в мою дверь" - зеленый топ на одно плечо и широкие светлые штаны. Этот вариант подойдет не только для прогулок, но и для офисной работы.

Романтическое желтое мини-платье с рюшами внизу будет идеально смотреться на свидании. Оно придаст вам женственности и хрупкости. Подберите под этот образ красивые украшения, которые прибавят вам немного пикантности.

Не менее стильный и летний вариант на вечер - мини-шорты, базовая майка и оверсайз пиджак. Эда Йылдыз всегда подворачивала рукава пиджака, чтобы быть более свободной в своих проявлениях.

Также на ней идеально смотрелось белое мини-платье с рукавами-фонариками. Все же знают, что такие рукава сейчас на пике популярности. Дополняйте образ темными очками.

Напомним, ранее УНИАН собрал 5 ярких образов первой леди Украины Елены Зеленской.

Вас также могут заинтересовать новости: