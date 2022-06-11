Украинская культура - источник вдохновения для всего мира.

Сегодня украинской культурой интересуется весь мир. Известные артисты выходят на красные дорожки и сцены в сине-желтых нарядах или одежде от украинских дизайнеров. Последние же вдохновляются удивительной национальной идентичностью, создавая свои коллекции. Vogue назвал 5 модных коллекций, вдохновленных украинской культурой.

The Coat by Katya Silchenko

Украинский бренд представил миниколлекцию из платья-футляра, укороченного топа, джинсовки и многого другого. Вся коллекция представлена в едином оттенке - это цвет украинской пшеницы. Коллекцию отшивали из натуральных тканей прямо во время того, как оккупанты били ракетами по мирным городам Украины.

Marianna Senchina

Украинский бренд одежды показал небольшую коллекцию, в которой изюминкой стали цвета украинского флага. Именно аппликация из сине-желтых цветов - это символ будущей победы Украины над Россией.

Данная коллекция стала благотворительной - всю прибыль от продажи передадут в благотворительный фонд Марии Ефросининой "MASHA Foundation", а оттуда распределят на нужды женщин, стариков и детей, пострадавших от агрессии РФ в Украине.

UDANA x IRYNA TITENKO

Недавно была представлена патриотическая коллаборация с фотографом Ириной Титенко. Она сделала не только потрясающие кадры для рекламы, но и стала автором ручной вышивки, которой увлеклась во время войны. В коллекции представлены льняные рубашки, в каждом узоре которых представлен генетический код нации.

PAPAYA

Известный бренд одежды вдохновился потрясающей природой нашей страны, поэтому на своей новой коллекции футболок изобразил фотографии и координаты действительно потрясающих пейзажей. Например, на некоторых моделях изображены лошади из заповедника Аскании-Новы, Лемурийское озеро, Здолбуновский карьер и многие другие места.

К сожалению, некоторые локации сейчас временно оккупированы, однако создатели говорят - верят в то, что в скором времени смогу прогуляться там под сине-желтым флагом.

Половину прибыли от продажи коллекции PAPAYA передает в фонды "Аскании-Новой" и "Повернися живим".

JJSQUEE

С давних времен наши предки верили, что различные узоры и орнаменты служат в качестве оберега от зла. Именно этим и вдохновились дизайнеры JJSQUEE, создавая новую коллекцию. Примечательно, что база и детали выполнены из вторичных материалов и натуральных тканей.

Половину прибыли от продажи коллекции бренд передает на потребности военнослужащих, которые мужественно защищают Украину.

Напомним, названы самые модные кроссовки и кеды на лето 2022.

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