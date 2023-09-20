Первая леди восхитила своим образом.

Первая леди Украины прибыла в Нью-Йорк с рабочим визитом. Она посетит 78-ю сессию Генеральной Ассамблеи ООН, на которую съехались высокопоставленные чиновники со всего мира.

Так, на полях Генассамблеи ООН уже состоялась важная встреча с гендиректором ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения) Тедросом Адханомом Гебреесусом, в ходе которой они обсудили дальнейшее партнерство и помощь нашему государству.

На встречу Елена Зеленская появилась в символическом, сшитом по заказу темно-синем костюме от ANDRE TAN Аtelier. Пиджак из этого костюма имеет белое окаймление, что символизирует стремление и надежды украинского народа - белую полосу, которая всегда наступает после черной.

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Темно-синий, по последним исследованиям ученых, наиболее "успокаивающий" и уравновешенный цвет, который очень хорошо резонирует с идеей Всеукраинской программы ментального здоровья, о поддержке которой шла речь на встрече первой леди с гендиректором ВОЗ. А ткань для костюма была изготовлена мастерами из фирменной черниговской шерсти.

"Очень благодарен Елене Зеленской за поддержку отечественного производителя, а ВСУ и украинскому народу за мужество, силу и надежду. Горжусь нашими людьми и мастерами из Чернигова, изготовившими ткань для костюма. Из Чернигова - в Нью-Йорк - и дальше на страницах СМИ со всего мира! Происходят чрезвычайно важные, исторические события, закладывающие фундамент нашего послевоенного будущего, так что счастлив к этому скромно приобщиться", - сказал Андре Тан.

Напомним, ранее стилист Елены Зеленской впервые призналась, чем ее удивила первая леди.

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