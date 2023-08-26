В начале своей работы с Зеленской стилист увидела, что у первой леди очень мало одежды.

Стилист жены президента Владимира Зеленского Наталья Каменская впервые рассказала о работе с первой леди. Она уже почти два года помогает Елене Зеленской составлять образы. Во время знакомства с женой президента стилист была удивлена.

"Когда я заходила на должность, у Елены Владимировны был довольно маленький гардероб: всего несколько рейлов одежды и десять пар обуви. И я была искренне удивлена такой позицией", - вспомнила Каменская в интервью для ELLE.

Стилист рассказала, что тогда Зеленская ей сказала, что не хочет много одежды. Первая леди не стремилась постоянно появляться на публике во что-то новом, она хотела "смартгардероб", в котором вещи можно было бы удачно сочетать между собой. Зеленская говорила, что ей "ок" носить одно и то же, заявила Каменская.

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"У нее был очень системный подход. С тех пор мы начали формировать гардероб, не раздувая его. Моя главная задача - сделать метчинг. Я разобрала весь гардероб госпожи Елены, чтобы понять, что мы можем носить, чего нам не хватает, чтобы разнообразить стиль, как выйти на больше вариантов стилизации, скажем, одного и того же костюма", - пояснила стилистка.

Она предложила Зеленской свои идеи, показала, как хотела бы структурировать ее гардероб. После этого они начали работать над созданием образов и поиском баланса.

"Елена Владимировна отлично выглядит, она молодая, красивая женщина с горящими глазами, с острым умом. Она действительно классная, и мне хотелось, чтобы гардероб не делал ее никем другим, каким-то условным персонажем, еще одной первой леди, только подчеркивал, продолжал ее. Поэтому пару месяцев мы искали баланс", - рассказала стилистка.

Стиль Елены Зеленской

Первая леди нередко появляется на публике в стильных образах. Она выбирает костюмы и иногда может удивить "неделовым луком". Так, недавно Зеленская появилась в Буковеле в джинсах и кедах.

Кроме этого, на днях первая леди захватила сеть необычной вышитой рубашкой. Для поздравления украинцев с Днем флага она выбрала сдержанный образ и интересный орнамент.

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