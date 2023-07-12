Она прекрасно выглядит в любом образе.

Президент Украины Владимир Зеленский и его супруга Елена Зеленская 11 июля прибыли на концерт на Лукишкской площади Вильнюса. Это событие является заключительной частью мероприятия "Поднимаю флаг за Украину в НАТО".

По окончанию организаторы подняли украинский флаг, который привезли из Бахмута литовские и украинские спортсмены.

Для такого события первая леди решила одеться особо патриотично. Она надела черная штаны-дудочки и вышиванку от украинского бренда Gunia.

Видео дня

Как сообщается в Instagram бренда, вышивка черным по белому и крой рубашки подхватывают традицию Борщевской рубашки. Переосмысленные элементы из писаных гуцульских изразцов и иллюстрации из Трирского псалтыря складываются в наивный орнамент.

Рубашка идет в комплекте с латунной пуговицей в форме сердца. Известно, что эта вышиванка стоит 9800 гривень.

"Это важная поездка для нас с Владимиром Зеленским и для всей Украины. Наш флаг и гимн в Вильнюсе - не просто символ дружбы, а того, что мы никогда не остановимся на пути к нашей цели", - написала Зеленская.

Напомним, ранее Елена Зеленская впечатлила стильным "луком" с брошью из обломка ракеты.

Вас также могут заинтересовать новости: