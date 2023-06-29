Украшение несет особый смысл, его сделал ювелир из Харькова.

Жена президента Украины впечатлила стильным "луком". Недавно Елена Зеленская дала интервью и уже показала, как она выглядела в кадре.

Для встречи с журналистами первая леди примерила стильный брючный костюм и строгую рубашку, подобранную в тон к пиджаку. Свой образ она дополнила необычной брошью.

На первый взгляд кажется, что это украшение лишь удачно дополнило стильный "лук" Зеленской. На самом же деле брошь несет особый смысл, ведь она сделана из обломка ракеты.

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Украшение создал харьковский ювелир Станислав Дрокин. Он выпустил серию уникальных брошей "Незабудька" из обломков ракет, которые по Украине запускала РФ. На украшении размещены нежно-голубые цветы.

"Творческим замыслом является социально-культурный международный проект, который через произведения из коллекции "Незабудька" хранит память о событиях каждого дня войны россии против Украины: память о мужестве защитников, уничтоженном россиянами культурном, историческом, научном наследии и унесенных жизнях... Каждое произведение является уникальным, единственным в своем роде произведением и хранит память о событиях конкретного дня войны, на который указывает индивидуальный номер", - пояснял свою концепцию автор брошей.

Напомним, в своем новом интервью Зеленская честно рассказала об отношениях с мужем и призналась, дает ли ему советы.

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