Она рассказала, в чем "код" украинского национального наряда.

Первая леди Украины Елена Зеленская прибыла в Сеул с рабочим визитом. Там она появилась в необычной вышиванке кремового цвета. Более интересным образ сделали пышные рукава.

Кроме того, под роскошную вышиванку супруга президента Владимира Зеленского надела черные брюки свободного кроя, а талию она подчеркнула лаконичным поясом.

Также Зеленская подобрала украшения в стиле минимализма. Она надела золотые колье и подвеску, а в ушки вставила сережки-гвоздики.

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Зеленская отметила, что "код" вышиванки в том, что каждая из них неповторимая, как и каждый человек. И в то же время, продолжила первая леди, сочетает с поколениями, соотечественниками, единомышленниками, страной, домом. Это машина времени и пространства, воплощенная в одежде.

"Что-то, благодаря чему мы помним: каждый из нас - уникален и важен. Как узор на холсте. А вместе мы большая сила и взаимопомощь - в любых испытаниях, и победа - над любым нападающим", - написала Зеленская в Instagram.

Напомним, ранее Елена Зеленская в Южной Корее восхитила стильным жакетом-кимоно.

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