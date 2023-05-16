Первая леди Украины, которая для многих является примером для подражания, поразила очередным стильным образом.

Первая леди Украины Елена Зеленская посетила Республику Корею для участия в конференции "Азиатское лидерство". Там супруга Владимира Зеленского отправилась на встречу с президентом страны Юн Сок Йолем.

Для этого Елена выбрала изысканный белый костюм, состоящий из брюк и жакета-кимоно с рукавом-клеш в три четверти. Ее наряд в минималистичном стиле был дополнен коричневыми лодочками и трендовой золотой брошью. Первая леди сделала сдержанный повседневный макияж и аккуратно собрала волосы сзади.

"Первый визит в Республику Корею. Первая встреча с Президентом страны Юн Сок Йолем. Ценим, что Корея готова защищать международное право вместе с нами", - рассказала Елена Зеленская по итогам встречи.

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Стиль Елены Зеленской

Едва ли не каждый выход в свет первой леди Украины - это причина для бурных обсуждений. Многие, восхищаясь ее стилем, называют ее самой модной первой леди за всю историю Украины.

В своем гардеробе Зеленская сочетает трендовый casual и вечно актуальную классику, аккуратно обыгрывая это при помощи минималистичных украшений.

Для выступлений на мировой арене Зеленская предпочитает наряды от украинских брендов.

Ранее УНИАН писал, что Елена Зеленская поразила утонченным образом на коронации Чарльза ІІІ.

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