По мнению дизайнера Полины Веллер, мода отражает общество и политические веяния, и ее коллекция не стала исключением.

Во время Ukrainian Fashion Week дизайнер Полина Веллер представила арт-объект, посвященный войне.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Вещи в стиле милитари она показала на фигурах, которые специально для этого создала скульптор Мария Куликовская из баллистического мыла. Его используют для испытания летального оружия

"Идея продемонстрировать "расстрелянные" скульптуры пришла автору после того, как в июне 2014 года боевики захватили арт-центр в Донецке. Тогда мародеры ради забавы расстреляли работы Марии из автоматов", – говорится в сюжете.

По мнению дизайнера Полины Веллер, мода отражает общество и политические веяния, и ее коллекция не стала исключением:

"Я интерпретировала тему милитари, показывая, как искусство перед грубой силой войны беззащитно и как уязвим человек перед военной агрессией".

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