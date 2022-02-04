Среди популярных – цвет оранжевой апельсиновой цедры и яркий неоново-розовый оттенок.

Пять самых модных цветов 2022 года назвали дизайнеры испанского массмаркетового производителя Zara.

Соответствующая информация появилась на портале Who What Wear.

Речь идет о следующих цветах:

синий,

лимонно-желтый,

цвет оранжевой апельсиновой цедры,

яркий неоново-розовый оттенок,

все оттенки зеленого.

Так, эксперты советуют выбирать платья, пальто, брюки клеш, блузы и костюмы цвета оранжевой апельсиновой цедры.

А в ярком неоново-розовом оттенке предлагают пиджак без рукавов, платье длины миди без бретелей, широкие брюки со стрелками, асимметричную объемную блузу и кожаные сапоги на каблуках.

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