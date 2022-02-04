Пять самых модных цветов 2022 года назвали дизайнеры испанского массмаркетового производителя Zara.
Соответствующая информация появилась на портале Who What Wear.
Речь идет о следующих цветах:
- синий,
- лимонно-желтый,
- цвет оранжевой апельсиновой цедры,
- яркий неоново-розовый оттенок,
- все оттенки зеленого.
Так, эксперты советуют выбирать платья, пальто, брюки клеш, блузы и костюмы цвета оранжевой апельсиновой цедры.
А в ярком неоново-розовом оттенке предлагают пиджак без рукавов, платье длины миди без бретелей, широкие брюки со стрелками, асимметричную объемную блузу и кожаные сапоги на каблуках.
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